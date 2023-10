¡En pleno concierto! El último video de instagramer antes de ser asesinada en Israel

-

La joven alemana, Shani Louk, viajó a Israel para presenciar un festival de música, pero acabó brutalmente asesinada por Hamás.

EN CONTEXTO: Terroristas palestinos asesinan a joven instagramer durante ataques en Israel

El nombre de Shani Louk se ha vuelto viral en los últimos días en las distintas redes sociales: una joven que viajó a Israel para disfrutar de un festival de música, sin imaginar el fatal desenlace que le esperaba.

Y es que la ciudadana alemana fue brutalmente asesinada por terroristas de Hamás, pero además su cadáver fue exhibido como trofeo en un video que también dio la vuelta al mundo.

En ese contexto, en las últimas horas ha comenzado a circular un clip que muestra los que serían los últimos momentos con vida de Shani antes de morir.

En este, aparece la joven bailando y disfrutando con amigas en el festival por el que viajó a Israel.

Míralo aquí:

She is Shani Louk, A German-Israel citizen, Who's dead body was Paraded by Hamas after attack



These are probably the last moments of her before Hamas attacked music festival.. Where she took part



RIP #IsraelPalestineWar #Gaza #อิสราเอล #Palestine #Palestinian #طوفان_الأقصى… pic.twitter.com/xo65xaNtr5 — Dr Jain (@DrJain21) October 9, 2023

El evento musical realizado al aire libre en la Tribu de Nova fue de los primeros objetivos de los combatientes de Hamás cuando lanzaron un sorpresivo ataque en las primeras horas del sábado 7 de octubre.

La madre de Shani Louk pidió ayuda

Tras hacerse viral el video en el que el cuerpo aparentemente sin vida de Shani aparece acostado en la parte trasera de una camioneta con cuatro militantes, la madre de la joven publicó un clip pidiendo ayuda.

Mencionó que lograron identificarla por las rastas y los tatuajes en su cuerpo. Sin embargo, la madre no pierde las esperanzas, pues dice que Shani podría seguir viva.

Doloroso testimonio. Ella es la madre de Shani Louk, la mujer cuyo cadáver se vio en vídeo en la parte trasera de una camioneta conducida por terroristas palestinos hacia Gaza tras ser destrozada.pic.twitter.com/sMIhEqbpCv



Ha confirmado que vio a su hija en el vídeo y ha pedido… — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 8, 2023

*Con información de NewsWeek y Edatv