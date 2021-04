Ley Magnitsky: Captura a las Cortes provocó sanciones a los Alejos, según congresista

Albio Sires, congresista estadounidense, pidió a los funcionarios guatemaltecos dejar de defender el Pacto de Corruptos.

El congresista estadounidense, Albio Sires, considera que las sanciones que el Gobierno de su país impuso este lunes al diputado, Felipe Alejos, y al exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, son "un advertencia".

"Todo funcionario guatemalteco que ayudó en capturar el proceso de selección judicial y evitar que Gloria Porras ocupe el lugar que le corresponde en la Corte Constitucional debe entender la acción de hoy como un advertencia", señaló el político estadounidense.

"Dejen de proteger al Pacto de Corruptos o podrías ser el siguiente", concluyó el congresista demócrata.

Ley Magnitsky

Este lunes, el Gobierno de Estados Unidos le aplicó la Ley Magnitsky a Felipe y Gustavo Alejos, por lo que les impuso sanciones. En el caso del parlamentario del bloque Todos, el Gobierno del Reino Unido también emitió sanciones en su contra.

Las medidas adoptadas por ambas potencias mundiales contemplan la congelación de los activos que puedan tener en sus países y prohibirles el ingreso.