Congreso levanta sesión para elegir magistrados de la CC

-

Tras casi 35 minutos de espera y la ausencia de miembros de Junta Directiva Congreso de la República, aplazó para el próximo jueves 5 de marzo, la elección de magistrados de la CC.

Por falta de cuórum en Junta Directiva, el presidente del Congreso de la República, Luis Contreras levantó la sesión plenaria en la que se había contemplado, en el orden del día, la elección de magistrado titular y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que se aplaza para el próximo jueves 5 de marzo.

Con ello, previo a levantar la sesión, Contreras recordó a los parlamentarios que, para el próximo jueves a partir de las 10:00 horas, fueron convocados a una nueva sesión en la que también se prevé aprobar el orden del día, en cuyos puntos en agenda sobresale la elección de magistrado titular y suplente de la CC.

Es de resaltar que dentro del proceso nombramientos de los magistrados de la CC en representación del Congreso, este organismo de Estado inició un proceso de postulación en el que, inicialmente se presentaron 55 expedientes, los cuales redujo a 47 por la exclusión 8 aspirantes que no cumplieron con los requisitos legales y exigidos en la convocatoria.

Con la no elección en el Legislativo suman tres las instituciones que han designado a magistrado titular y magistrado suplente son: el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos (USAC), el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El Congreso está convocado para el próximo jueves y en punto de agenda se mantiene la elección de magistrado titular y suplente para la CC. (Foto: Estuardo Paredes/Colaboración)

El proceso

Posteriormente, previo a fijar día y hora para la votación, la Comisión Mixta, integrada por los jefes de Bloque, y miembros de Junta Directiva escucharon a los 47 postulantes que continuaron en el proceso de postulación.

La serie de entrevistas se realizó en dos jornadas. En la primera se entrevistó a un primer grupo de 23 aspirantes, y en la segunda a los 24 restantes.

Entre los temas expuestos durante dichas entrevistas, los postulantes externaron algunas consideraciones de su hoja de vida, así como de su plan de trabajo de ser electos magistrados de la CC.

Otras instituciones

Con la elección realizada por el Congreso de la República, suman cuatro las instituciones que han nombrado a sus representantes ante la CC.

De esa cuenta, la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), eligió como magistrada titular a Astrid Lemus, y como magistrado suplente a Luis Fernando Bermejo.

En tanto que, el Consejo Superior Universitario (CSU) hizo lo suyo al nombrar como magistrado titular a Marisol Rivera, y como magistrado suplente a José Luis Aguirre Pumay.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en pleno extraordinario designó como magistrado titular a Dina Josefina Ochoa Escribá, y como suplente a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez.

En el último de los casos, los representantes de la CSJ ante la CC continuarían en el cargo por un período más, puesto que en el 2021 Ochoa Escribá llegó a la alta Corte por el Congreso de la República, mientras que Paniagua Pérez fue electa por la Asamblea del CANG.