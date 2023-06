"Limpiar es mi hobby": el hombre que trabaja como empleado doméstico

-

Daniel Córdoba es un joven que trabaja como asesor del hogar en Argentina.

Este joven se dedica a lavar platos, limpiar y ordenar. Menciona que es un "hobby" que no quiere dejar de hacer.

Daniel es un joven de 34 años, de Comodoro Rivadavia. Creció junto a sus tres hermanos y su madre, quien les enseñó sobre las tareas domésticas. "Todos hacíamos todo. Cuando yo era chico, limpiar era una tarea familiar más", señala.

Su madre falleció en 2020 a los 69 años por causas que no tenían relación con el Covid-19.

"Estaba muy dolido y triste, y mi jefe, que era el administrador del edificio donde aún trabajo, para que no me deprimiera y me mantuviera distraído, me preguntó si quería trabajar limpiando su oficina y luego en la casa de su hija, que estaba transitando un embarazo de riesgo. Le dije que sí", expresó el joven.

Como "terapia emocional" fue que Daniel inició a hacer las tareas domésticas en la casa de una joven que tenía un embarazo delicado.

Durante el inicio de la pandemia, el joven trabajaba como encargado de un edificio en Comodoro Rivadavia, Agentina.

"Pensé que sería algo pasajero, pero no", expresa Daniel, tres años después, comentando que hoy en día, tiene la agenda llena de trabajo y, con pesar, debe rechazar otras ofertas laborales por no tener más tiempo.

En el tiempo que Daniel tiene libre, visita un club de Rotary donde realiza actividades en hogares de adultos mayores y también toma clases de cerámica.

"Muchos no lo cuentan a viva voz porque tienen miedo de ser discriminados, pero es un trabajo tan noble como otro. No nos tiene que dar vergüenza, ya no hay trabajo de hombres o de mujeres solamente", señala Daniel Córdoba.