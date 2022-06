Este es el test de traumas de la infancia que se hizo viral en TikTok

El test de personalidad que "revela" tus traumas de la infancia y es viral en la red social de TikTok.

Una nueva tendencia se ha apoderado de TikTok, sorprendiendo a sus usuarios con un test de personalidad que asegura revelar los traumas de la niñez.

Se trata de "Me Mental Health", un popular test que evalúa tu personalidad mediante una breve serie de preguntas.

#familyissues #mitski #mbti ♬ Are You Satisfied? - Marina and The Diamonds @dustvalzz Les dejo el link en mi perfil por si quieren hacerlo <3 || #childhoodtraumatest

El test, que se ha hecho viral, asegura revelar detalles sobre los traumas de la infancia, y cómo estos podrían afectar en la actualidad.

¿Cómo hacer el test?

Al ingresar al sitio de "Me Mental Health", la plataforma ofrece cuatro opciones para que el usuario elija la que con más frecuencia experimenta.

Seguidamente, se presenta una serie de 18 preguntas relacionadas a experiencias de la infancia y sentimientos frecuentes.

Al finalizar el test, los resultados se envían a tu correo electrónico, por lo que debes colocarlo en la opción que se te indica.

Me Mental Health no es el primer test viral en redes sociales. Años atrás se hablaba de un cuestionario que revelaba con qué personaje de Winnie The Pooh se asociaban los internautas, dando a conocer un trauma diferente.

Esto demuestra que Tik tok no es únicamente una plataforma de retos de baile, pues sus usuarios comparten variedad de contenido que se adecúa a los intereses de diversos grupos.

