Conor McGregor regresa al cuadrilátero pero en silla de ruedas

A varias semanas de haber sido intervenido quirúrgicamente después sufrir una fractura en la pelea del pasado 10 de julio, Conor McGregor anunció su regreso al cuadrilátero.

Pero lo que más llamó la atención es que en esta ocasión se le verá peleando como nunca antes lo había hecho. Este sostendrá el encuentro en silla de ruedas.

Hahaha quality! Give me time guys, I’m in! Just need to focus on this recovery for the next while first before I can commit to a date!

Have some cool things planned for event tho! @IrishWheelchair #LamborghiniWheelchairs https://t.co/cFhlGOROeq — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 2, 2021

El evento será un acto solidario ya que busca crear conciencia y recaudar fondo para la Asociación Irlandesa de Sillas de Ruedas.

El regreso del irlandés será el próximo 11 de septiembre, en donde se enfrentará con el comediante Al Foran en el Hotel Clayton de Galway.

La noble causa está organizado por Stevo Timothy, comediante en silla de ruedas, mismo que dio a conocer el enfrentamiento a través de sus redes sociales.