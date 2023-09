¡Caso Rubiales! Controversia por la jugadora que no renunció a la Selección Española

-

Athenea del Castillo no firmó el comunicado de la Selección Española de Fútbol que afirmaba si continuaban los dirigentes.

Athenea del Castillo no firmó el segundo comunicado de las campeonas del mundo. El viernes, la jugadora emitió su propio comunicado explicando la razón por la que no se une a sus compañeras.

"Antes de adentrarme en el comunicado, querría dejar muy claro mis pensamientos. Estoy totalmente de acuerdo, al igual que ya han expresado mis compañeras, en denunciar todo lo que sucedió con Jenni Hermoso y en señalar el comportamiento, totalmente fuera de lugar y lamentable, de Luis Rubiales."

La jugadora firmó un primer comunicado emitido por la selección, en el que explicaban que no asistirían a las convocatorias si Luis Rubiales no dimitía. Rubiales ya no es presidente de la RFEF, y actualmente está siendo acusado de acoso sexual por el beso no consentido con Jenni Hermoso.

"Ante la cercanía de la disputa de la Nations League y teniendo en cuenta de que una parte importante de nuestras demandas han sido satisfechas, no contemplo renunciar a la llamada de la Selección", informó la jugadora.

El viernes 15 de septiembre, Monste Tomé ofició su primera lista de convocadas como nueva seleccionadora, del Castillo una de ellas.

Las jugadoras anunciaron que no regresarían a la selección por el beso de Rubiales. (Foto: AFP)

La delantera del Real Madrid dijo en el comunicado: "Tengo claro que las jugadoras no podemos ejecutar esos cambios que estamos pidiendo porque no somos las designadas para eso"..."Por supuesto que considero que son necesarios, pero también soy consciente por la situación de incertidumbre total que atraviesa la RFEF, por lo que quiero darle un voto de confianza a las personas que en este momento han tomado el mando"

Según Marca, la jugadora no tuvo gran protagonismo en el Mundial, pues en el partido ante Zambia, tuvo que abandonar la cancha por sufrir molestias en el tobillo, pero resultó no ser una lesión.

Finalmente menciona en las Olimpiadas que deberían disputar como selección. "Pienso que hay un torneo muy importante que nos puede dar paso a disputar unas olimpiadas, somos la Selección Campeona del Mundo y no lo podemos olvidar, hemos pasado todas las jugadoras unas semanas horribles después de haber conseguido una de las hazañas más importantes del deporte español, y yo particularmente quiero ir al futbol, ver futbol y sobre todo jugar al futbol", escribe la jugadora.

*Con información de Mundo Deportivo y Marca