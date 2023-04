El contundente mensaje de despedida de Julio de León de Café AM

El conductor Julio De León sorprendió al publicar un mensaje a sus seguidores donde confirmó su retiro de Café AM, programa TV Azteca Guatemala.

El guatemalteco reveló que ya no continuaría en el programa y agradeció a todos por estar día a día con él durante su tiempo en el show matutino. Julio dejó de aparecer en el programa a mediados de marzo y muchos fans extrañaron su presencia.

Este fue el contundente mensaje que publicó

"Quiero agradecerte muchísimo por compartir este video y por verlo, prestarle atención y querer saber lo que pasa conmigo, por comentar, por expresarme tu cariño, tu amor, tu apoyo incondicional, ¡gracias!, tenía mucho tiempo de querer hacer este video y explicar un poco que la vida es como un juego de ajedrez, de repente tenemos que ser peones, seguir instrucciones, servir y es lo que yo hago", inició.

"Te he servido con todo el gusto del mundo, dando lo mejor posible a través de diferentes espacios, sin embargo 'Café AM' ya no será ese espacio para mi desde el 17 de marzo de este año", continuó.

"Hasta ese día logramos terminar un excelente programa, del cual me siento muy orgulloso y aprovecho para agradecer y mandarle todo el cariño a mis compañeros de este canal y de este programa, pero sobre todo, agradecerte a ti, porque me has acompañado, porque en la pandemia la pasamos juntos, en el nacimiento de mi hijo lo pasamos juntos, porque las emociones, las alegrías, los años nuevos, los hemos pasado juntos y vamos a seguirlo haciendo, solo que en otros espacios", explicó.

"Ahora ya no soy más un peón, la decisión que se tomó, pues ¡bueno!, me llevó a entender que soy un jugador y que no nos vamos a seguir viendo en las mañanas en 'Café AM', pero seguramente nos vamos a ver muy pronto en espacios nuevos, increíbles, de los cuales me voy a sentir el creador de un universo en el que juntos vamos a poder disfrutar, pero sobre todo, recordar que un día como hoy, es perfecto para reinventarnos", cerró.

Muchos seguidores quedaron a la expectativa de que De León anunciara algún nuevo proyecto que seguro emocionará a los fans.

¿Quién es Julio de León?

Fue conductor en el canal nacional 18-50, también integró el conocido programa "Viva la mañana" de Guatevisión y luego se trasladó a TV Azteca Guatemala.

