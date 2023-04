Así ha sido la evolución de Allisson Valdez en la televisión guatemalteca

Allisson Valdez sorprendió a sus seguidores al dar un giro en su carrera y ser parte de los conductores de "Nuestro Mundo".

La comunicadora lo anunció en sus redes con imágenes donde aparece con su "nueva familia", en el set del programa de Albavisión. Con mucha emoción dejó un determinante mensaje acerca de trabajar por los sueños.

"Hoy doy un paso agigantado en mi vida profesional y puedo decir que me siento plena, orgullosa pero sobre todo feliz, gracias Nuestro Mundo y a todo su equipo por tan hermosa bienvenida, llenaron de amor mi corazón. Al Grupo Albavisión gracias por creer en mí, me siento honrada de pertenecer a tan prestigiosa empresa televisiva, de radio y de cines, a mis nuevos compañeros de trabajo, exitosos en el medio, estoy muy ansiosa por aprenderles, a mis padres por siempre creer en mí, a todos ustedes que me ven por redes sociales y son parte de cada éxito y logro, que trabajo mucho por obtener, ¡Gracias!", agregó.

Su evolución:

Valdez integró el programa ¡Qué Chilero! de TV Azteca Guatemala, fue Reina Nacional de las Fiestas de Independencia 2017, además de ser ciudadana distinguida de Izabal, su terruño.

También fue Reina del Ganadero, Señorita Ecológica y Miss Izabal. Su carisma la ha posicionado en las redes sociales, además es una joven empresaria que tiene una línea de cosméticos.

Los fanáticos podrán disfrutar de la compañía de la guatemalteca de lunes a viernes de 8:30 a 11:00 a.m. por Canal 7.

Así lució al participar en Miss Izabal en 2017. (Foto: Jasmin Sánchez)

La famosa integró las filas del famoso programa de TV Azteca. (Foto: Qué Chilero)

Allisson Valdez con sus compañeros de qué chilero. (Foto: Instagram)

