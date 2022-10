Don Francisco envía un fuerte mensaje al puertorriqueño Bad Bunny

En una reciente entrevista, Don Francisco habló sobre su relación con Bad Bunny y aprovechó para enviarle un mensaje.

Este sábado 29 de octubre, Mario Kreutzberger, mejor conocido como "Don Francisco" fue invitado al programa "Meganoticias Alerta", en donde compartió diversas anécdotas a lo largo de su carrera.

Entre los temas que discutió junto al conductor del noticiero, Rodrigo Sepúlveda, estuvo el de Bad Bunny, quien fue su invitado hace algunos años, cuando el cantante aún no era tan famoso.

"¿Vamos al recital de Bad Bunny, Mario?", le dijo Sepúlveda. Ante esto, el famoso presentador respondió con un contundente mensaje hacia el puertorriqueño.

Don Francisco ha intentado contactarse con Bad Bunny (Foto: ADN Radio)

"Cuando hables con Bad Bunny, dile que yo fui el primero que lo llevó a la televisión. Y después me ha costado, nunca he podido volver a hablar con él", expresó el chileno.

Don Francisco también destacó la personalidad del puertorriqueño, asegurando que es es alguien "muy simpático".

"Fue muy simpático Bad Bunny, tiene una personalidad muy distinta a la que le conocemos, que es bastante agresiva", mencionó.

Tiene esperanzas de contactarlo

Por último, Mario reveló que aún tiene esperanza de reencontrarse con el "conejo malo".

"A lo mejor ahí escucha, ya que está en Chile. Me llama por teléfono porque lo he llamado varias veces... Pero después no me contestó. Pero dije: 'bueno, si no me contestó, es porque no me quiere contestar", añadió.

"A lo mejor ahora, ya que este programa tiene rating, alguien le dice 'oye, Bad Bunny, te olvidaste que Don Francisco te llevó por primera vez a la televisión'", puntualizó con humor el presentador.

