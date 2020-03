Bukele defiende paquete económico que se conocerá en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió de manera contundente a los empresarios de su país, quienes mostraron su descontento por las medidas que tomó y que planea ejecutar en el corto plazo debido a la pandemia mundial del coronavirus.

Por medio de las redes sociales, la Cámara de Comercio de El Salvador y la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP) se pronunciaron al respecto de un paquete de leyes que se impulsan en el congreso de dicho país, la que a decir de dichas gremiales afectarán al empresariado.

"Nos hemos enterado que se ha introducido a la Asamblea Legislativa una alarmante reforma al decreto 593, a través de la cual se pretende que las empresas sigan pagando salarios y prestaciones aunque por razón de la crisis no estén operando o lo hagan parcialmente", se lee en un tuit de la Cámara de Comercio.

La respuesta de Bukele no tardó: "Esperen tres semanas y verán que el dinero no les va a importar, si no tomamos medidas más drásticas inmediatamente", se lee en el primer párrafo.

No han entendido nada.



Esperen 3 semanas y verán que el dinero no les va a importar, si no tomamos medidas más drásticas inmediatamente.



Ojalá me equivoque. Pero así como vamos, todos terminaremos sufriendo más de lo que nos imaginamos.



Incluyéndolos, incluyéndome. https://t.co/T6Qx2FzzEQ — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 26, 2020

Luego llegó la publicación de ANEP, donde el mandatario salvadoreño fue tajante y contundente en su respuesta, haciendo énfasis que en medio de la crisis todos deberán de sacrificar algo.

No pasa nada con devolverle un poco a los trabajadores que los han hecho ricos.



Primero Dios, cuando pase la pandemia, podrán seguir haciéndose más ricos.



Mientras tanto, todos tenemos que sacrificar un poco.



Ustedes, de lo que les sobra. La gran mayoría, de los que les falta. https://t.co/CUcsixIQ5n — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 26, 2020

Las respuestas de Bukele de inmediato se viralizaron en el Twitter, con muchos mensajes en favor del mandatario y algunos pocos mostrando descontento por las medidas.

Ya hay quejas, molestias, errores, carreras, problemas, reclamos...



...y eso que apenas vamos saliendo de la Fase 1.



Pero así como va el aumento de casos, en pocos días estaremos adentrados en la Fase 3. Ahí, este momento nos parecerá el paraíso.



No es un juego #QuedateEnCasa — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 26, 2020

Este hasta ahora este es el momento de mayor tensión entre el empresariado salvadoreño y el presidente de esa nación. Nayib Bukele es el presidente de Centroamérica de y América Latina que más medidas drásticas ha tomado en medio de la crisis por controlar el coronavirus.