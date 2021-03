Copa del Rey: Barcelona logra remontada y vence al Sevilla

El Barcelona derrotó al Sevilla en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa del Rey y avanzó a la gran final tras protagonizar una remontada épica.

EN CONTEXTO: Sevilla derrota al Barcelona en la semifinal de ida

En el partido de ida, el Sevilla anotó dos goles al Barcelona y con ello ya tenía un pie en la gran final. Sin embargo, en el partido disputado este miércoles 3 de marzo, el conjunto blaugrana empató el marcador y forzó los tiempos extra en donde terminó ganando por un global de 3-2.

Desde el inicio del partido, el Barcelona lideró el ataque y en el minuto 12, Ousmane Dembélé abrió el marcador con un sensacional gol que se alojó en el ángulo superior derecho del arquero.

Pese a la intensidad, no hubo goles por el resto del primer tiempo y durante casi toda la segunda parte el Barça no encontraba el gol. Finalmente, el Sevilla consiguió un penal que no pudo convertir Lucas Ocampo. Con esto, perdió la oportunidad de que el conjunto culé quedara fuera del campeonato.

En los últimos minutos del encuentro, Gerard Piqué anotó el gol salvador y provocó el alargue. En tiempos extra, los culés atacaron y fue Martin Braithwaite quien sentenció el 3-2 final.