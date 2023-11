Coreografía en boda guatemalteca causa sensación en redes sociales (video)

-

Los guatemaltecos causaron sensación con una coordinada coreografía durante una boda.

Sensación causó entre internautas un grupo de guatemaltecos que se presentó con una coordinada coreografía durante una boda celebrada en Quiché.

Al ritmo de "Hey sexy lady" de Shaggy, "Atrévete-tete" de Calle 13 y "Siente el boom" de Tito El Bambino, un grupo de damas y caballeros junto a la novia, lo dieron todo en la pista de baile.

"Así son las bodas en Panajxit, Quiché", menciona el video. Este fue compartido por el usuario en TikTok "Edd_tols", y ya cuenta con más de 980 mil reproducciones.

Entre los comentarios que destacan son: "Ok, pero qué elegancia con la que bailan", "Si no va a ser así mi boda no quiero nada", "Solo las que usamos corte sabemos cuánto vale los trajes completos".

Mira el video: