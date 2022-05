Directivo de DC explicó por qué se redujo el papel de Amber Heard en Aquaman 2

Walter Hamada, presidente de DC Films testificó este martes en el juicio en el que Johnny Depp acusa a Amber Heard por difamación y explicó los motivos por los que se redujo el papel de la actriz en Aquaman 2.

Un video pregrabado del directivo se presentó en la corte, en él aclaró que la causa por la que se redujo la participación de Heard en Aquaman fue por los problemas entre ella y Momoa, pues ambos actores no se llevaban bien y esto se reflejó en pantalla.

Según Walter, incluso se pensó en cambiar de actriz para el papel de Mera en Aquaman and the Lost Kingdom, (la segunda parte) debido a falta de química que ella tuvo con Jason Momoa (Aquaman), situación que habló con el actor.

Hamada dijo que al equipo de edición se le hizo difícil trabajar, pues se notaba que ambos no congeniaban, esto los llevó a la adaptación del guión para eliminar algunas escenas.

El representante de DC aclaró que el papel de Amber no se redujo por influencia de Depp, fue porque desde la concepción de la historia se pensó que ella tendría menos tiempo en pantalla, pues la trama se centra en Momoa y Patrick Wilson (Orm Marius / Ocean Master).

"Ellos no tuvieron química juntos, la realidad es que no es poco común, pero hay algo de magia en las películas cuando son editadas, la habilidad de unir las actuaciones y la manera en que unes las piezas, puedes fabricar algo de química, al final del día si ves la película ellos lucen como si tuvieran gran química, pero en el proceso de la posproducción se requirió un gran esfuerzo para llegar hasta ahí, algunas veces es fácil, solo pones a los personajes en la pantalla y funciona y algunas veces es difícil". explicó.

Walter Hamada, the executive producer for the movie "Aquaman", said in a video deposition that #AmberHeard was not released from the "Aquaman 2" contract or given a pay increase. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/USYUhejS5U — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 24, 2022