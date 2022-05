Amber habría denunciado a Johnny Depp para beneficiarse, según abogado

El abogado de entretenimiento Richard Marks presentó su testimonio durante el juicio donde Johnny Depp demanda a Amber Heard por difamación, opinando que supone que la actriz pudo haber pensado en beneficiarse con la denuncia.

Tras esto se le preguntó si conocía a alguna actriz cuya carrera mejorara después de presentar acusaciones de abuso doméstico contra hombres en Hollywood, él respondió que no sabía de ninguna y dijo: “Supongo que Amber Heard pensó que su carrera mejoraría al sacar esto a la luz. No lo sé”.

“No puedo pensar en ninguna actriz que haya prevalecido, que haya sido cancelada”, añadió Marks y comentó que la columna “dañó al señor Depp” y creó una “situación de cancelación, por así decirlo”.

Según su experiencia, el especialista explicó que una estrella de cine se convierte en “la cara” de la franquicia en la que aparece, por ello las empresas “buscan valor agregado, no negatividad" y ejemplificó que ‘Pirates Of The Caribbean’ es Johnny Depp y viceversa”.

“No querrías contratar a un actor que tiene negatividad... sobre todo en los últimos cinco años, con el movimiento MeToo”, pues en el negocio del cine “ser acusado de abuso doméstico, abuso sexual, violencia”, no es bueno, sobre todo en empresas familiares como Disney.

Según él, el artículo de opinión de Heard publicó su historia en un “diario insignia, por así decirlo, de noticias estadounidenses”, no en un “documento comercial” y la columna fue “orientada a Hollywood” quien recibió el mensaje “fuerte y claro”.

Marks dijo que en su columna Heard “criticó a Hollywood” para que tomara medidas y así la “puso a andar la máquina publicitaria” cuando se publicó la columna cerca de la fecha de estreno de Aquaman donde ella participaba.

Marks dijo que Depp “se las arregló para mantener la mayor parte de su vida personal en privado” antes de su relación con Heard y que “lo que lo marcó en este negocio siempre fue su simpatía y congruencia... nunca escuché quejas”, asegurando que no participó en la sexta entrega de Piratas por el escándalo, algo devastador para el actor.