¿Qué pasará con Twitter ahora que Elon Musk es su propietario?

Elon Musk adquirió Twitter por más de 44 mil millones de dólares y tras consagrarse como el único propietario habrá cosas que el multimillonario prometió y que podría implementar en el corto plazo.

EN CONTEXTO: Elon Musk es el nuevo propietario Twitter

Luego que Elon Musk, jefe de Tesla y Space X, hiciera una oferta inesperada a Twitter de "tómalo o déjalo", esta se consumó el lunes 25 de abril tras aceptar un acuerdo por 44 mil millones de dólares y el principal cambio prometido por el magnate es que cualquiera puede decir lo que quiera sin censura en la red social.

Este es un listado de las cosas que Musk dijo en el pasado que quería cambiar de Twiter:

Botón de edición

Desde 2019, Musk hizo énfasis en la ausencia de un botón de edición de la plataforma, en la cual se ha hecho costumbre que los usuarios o convivan con el error, lo corrijan en un mensaje posterior o este sea eliminado del todo. En abril de este año, el magnate encuestó a sus seguidores y el 74% de sus 4.4 millones de encuestados votó a favor de un botón de edición en Twitter.

Tuits más largos

En un hilo de Twitter, Muks explicó que la red social está "muy atrasada para los tuits de formato largo". En la actualidad, Twitter tiene un límite de 280 caracteres, luego que la empresa los aumentara de 140 caracteres en 2017. No existe un plan de qué esperar, pero parece que el nuevo dueño apostará por aumentar ese espacio.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means — Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Bots, spam y autenticación

Musk una vez llamó a los robots de spam "el problema más molesto" en Twitter. Tuiteó en abril de 2022: "Si nuestra oferta de Twitter tiene éxito, derrotaremos a los robots de spam o moriremos en el intento".

La idea de Musk es "autenticar a todos los humanos reales bajo su propiedad", explicó.

Algoritmo de código abierto

El nuevo dueño de Twitter dijo en el pasado que le preocupaba que la red social tuviera un sesgo inherente y que eso lo resolvería con un algoritmo de código abierto. "Me preocupa que el sesgo de facto en el algoritmo de Twitter tenga un efecto importante en el discurso público, ¿cómo sabemos lo que realmente está sucediendo?", dijo en marzo de 2022.

Un algoritmo de código abierto pondría a disposición del público el cálculo que determina lo que aparece en el feed de Twitter de una persona.

Moderación de contenido

Una de las principales razones de la compra de Twitter es la moderación del contenido. Para Musk, la red social debe permitir la libertad de expresión y la calificó como la "plaza pública del mundo". Dijo que Twitter no debería regular el contenido más allá de lo requerido por las leyes de los países en los que opera.

"Mucha gente estará descontenta con la alta tecnología de la Costa Oeste como árbitro de facto de la libertad de expresión", dijo en un tuit en enero de 2021.

Sea como fuere, Twitter sufrirá cambios ya sea para bien o para mal, para ahuyentar o atraer seguidores. Expertos sugieren que las modificaciones comenzarán una vez Musk tome posesión.

*Con información de El Economista.