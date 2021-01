La terapeuta respiratoria, Alexandra Rivera, denunció en sus redes sociales la indiferencia, que asegura, recibió su padre contagiado de Covid-19 en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, ubicado en la zona 9 de la ciudad de Guatemala.

Rivera asegura que brinda sus servicios en el Hospital del Parque de la Industria desde el 23 de marzo cuando comenzaron los casos de coronaviurs en el país. Acongojada, narró que su papá es positivo Covid-19 y se complicó su estado de salud, porque lo que tuvo que recibir atención especializada.

Describe en el video que, al laborar en el hospital insignia, consideró que su familiar podría ser atendido. "Yo llevé a mi papá para que lo atendieran. Iba en ambulancia, entubado, esperando que me dieran un poquito de lo mucho que he dado a esa institución", expresó.

“ ¿De qué me sirve la medalla que dice que soy heroína? ¿De qué me sirve que me feliciten por la atención que doy? Por eso me duele que mi papá no pueda recibir un poco de eso que yo doy ”

Alexandra Rivera

, terapista del Hospital Temporal del Parque de la Industria