Mientras que muchas personas realizaban una larga cola para obtener un número que les permitiría accesar a la vacuna contra el Covid-19, un agente de seguridad fue captado cuando recibía un supuesto soborno.

___

___

El hecho aparentemente ocurrió en el ingreso de los Campos del Roosevelt, lugar donde se ubica uno de los dos puestos de vacunación habilitados por el Ministerio de Salud.

La grabación fue publicada por la cuenta de Twitter @CoronaVirusGT en donde se observa una gran cola de persona y de repente una mujer acerca su mano al agente y le entrega un billete.

Según el post del video, el dinero se entregó al encargado de la puerta con el objeto de que obtener un turno.

#URGENTE #Video #Corrupcion

Esto sucedió en la entrada del Roosevelt para la vacunacion contra el #CoronavirusGT, se le da dinero al encargado de la puerta para que deje entrar a alguien a recibir turno.

Tanto culpa el que dá como el que recibe. pic.twitter.com/sIaLMzEdV1 — CoronaVirus Guatemala (@CoronaVirusGT) April 5, 2021

Julia Barrera, vocera del Ministerio de Salud, pidió a la población denunciar el hecho, ya que los número no se venden y quien no se parte de la Fase 1, no se puede vacunar aún.