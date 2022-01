Crean la cumbia y piñata de Alfredo Adame por pelea callejera

Una piñatería de México le hizo honores Alfredo Adame al diseñar una piñata del presentador con un atuendo de artes marciales.

OTRAS NOTICIAS: Abren investigación por pelea de Alfredo Adame en la vía pública

Recientemente circularon videos del presentador de televisión, Alfredo Adame, quien protagonizó una riña callejera tras un pequeño accidente en una avenida de la alcaldía Tlalpan.

No obstante Adame resultó golpeado, por lo que le llovió una infinidad de memes donde se burlaban de él por no haber usado sus conocimientos en artes marciales, a lo que el presentador y actor declaró que no lo hizo porque es un acto que está penado y que podría alcanzar hasta 15 años en la cárcel.

"Yo estoy en el karate desde los siete años y soy cinta negra; luego en el taekwondo, cinta negra cuarto dan; después estudié krav magá dos años, estudié año y medio sambo ruso, he estado en el kick boxing y el muay thai; estudié lucha ocho meses antes de hacer 'La fuerza del amor', Eduardo Palomo y yo entrenamos con cuchillo", dijo el conductor.

Piñata en honor a Alfredo Adame. (Foto: Facebook)

La famosa Piñatería Ramírez en la Ciudad de México publicó en sus redes sociales una foto de una piñata que hizo en alusión al actor y sus conocimientos de karate con la descripción: “Me lo agarraron como piñata y usted también lo puede hacer, Piñata del karateca Adame de palos, en su Piñatería Ramírez más cercana”, la tienda promociona su creación.

Y no solo eso, también surgió un video con una cumbia para burlarse del actor. Fue Mister Cumbia quien decidió componerle “La Cumbia de Alfredo Adame” y la compartió en su canal de YouTube, la cual ha logrado miles de visualizaciones.