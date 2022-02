Solo los Cremas lograron el triunfo por Centroamérica en la Liga de Campeones

El cuadro guatemalteco venció en su presentación al Colorado Rapids de la MLS con un gol de último minuto.

EN CONTEXTO: Comunicaciones consigue la victoria ante Colorado Rapids

Comunicaciones logró un resultado importante que lo hace soñar con la siguiente ronda de la Liga de Campeones de Concacaf.

Los dirigidos por Willy Olivera fueron los únicos en lograr una victoria de los equipos centroamericanos ante los poderosos de la MLS y la Liga MX.

Con el gol de Karel Espino, los cremas viajarán con una leve ventaja que deberán saber manejar en la casa del Rapids, que además de contar con el apoyo de su gente, también tendrán a su favor el clima.

Te dejamos las mejores acciones de la victoria de último minuto de @CremasOficial sobre @ColoradoRapids #SCCL22 pic.twitter.com/hhCXEp84Pt — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 18, 2022

Los resultados

El Motagua, subcampeón de la Concacaf League, logró un cerrado empate de 0-0 ante Seattle Sounders en Honduras.

Guastatoya cayó 0-2 en su presentación en el estadio nacional Doroteo Guamuch Flores ante el Club León de México.

El mismo resultado obtuvo en casa el Santos de Guápiles que perdió ante el peligroso New York City.

Saprissa logró rescatar un empate de 2-2 ante Pumas de México. Forge de Canadá, que también compitió en la Concacaf League perdió en casa 0-1 ante el Cruz Azul.

Resultados completos

Santos de Guápiles 0-2 New York City

0-2 Santos Laguna 1-0 Montreal

1-0 Guastatoya 0-2 Club León

0-2 Forge FC 0-1 Cruz Azul

FC 0-1 Saprissa 2-2 Pumas

2-2 Motagua 0-0 Seattle Sounders

0-0 Comunicaciones 1-0 Colorado Rapids

La serie entre AS Cavaly de Haití frente a New England Revolution no se jugará, luego que el cuadro de Haití no pudiese completar los requisitos de participación y declinara su participación, lo que clasificó directamente a cuartos de final al cuadro de la MLS.

La vuelta de todos los juegos tendrá lugar entre el 22 y 24 de febrero.