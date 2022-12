¡Crisis en París! Disturbios provocan caos en la capital francesa

Manifestantes kurdos se enfrentaron a la policía francesa en París cerca de un centro cultural kurdo, frente al cual un hombre mató horas antes a tiros a tres personas.

Los incidentes empezaron cuando los manifestantes se enfrentaron a un cordón de policía que protegía al ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, quien acudió al lugar para dar a la prensa algunos detalles de la investigación en curso.

Las fuerzas de seguridad usaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que a su vez respondieron lanzándoles proyectiles e igualmente hicieron una fogata con basuras y levantaron barricadas en la calle.

El incidente tuvo lugar en la calle Enghien, en el céntrico distrito 10 de París, a la altura de un centro cultural kurdo, en un barrio con numerosos comercios y residentes de origen kurdo.

El ataque dejó al menos tres muertos y tres heridos, según un balance comunicado por la Fiscalía.

Un hombre fue arrestado poco después de los hechos.

Footage of clashes in the center of Paris after the killing of three people near the "Kurdish Cultural Center" pic.twitter.com/7rI6VDaE3y — Avia Pro - Breaking news (@avia_pro) December 23, 2022

Según dos fuentes policiales, el detenido, un maquinista jubilado de nacionalidad francesa de 69 años, es conocido por dos intentos de homicidio cometidos en 2016 y diciembre de 2021.

Darmanin declaró a la prensa que el detenido quería "manifiestamente atacar a extranjeros".

Según él, "no es seguro" que el atacante quisiera apuntar "específicamente a los kurdos", después de que circularan desde Turquía rumores en ese sentido.

"Aún no se conocen sus motivaciones exactas", enfatizó el ministro, quien detalló que el sospechoso "era tirador en un club deportivo y tenías numerosas armas declaradas".

ALERTE - Très violents affrontements à #Paris10 après le départ de @GDarmanin qui s’exprimait après la fusillade du centre kurde.



Policier blessé, gaz lacrymogène et projectiles. pic.twitter.com/vsMPSx2ad3 — Clément Lanot (@ClementLanot) December 23, 2022

Entre las víctimas tampoco había "personas, que yo sepa, especialmente señaladas y conocidas" por las autoridades francesas, explicó Darmanin, en respuesta a una pregunta sobre su eventual pertenencia al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización considerada como "terrorista" por la Unión Europea.