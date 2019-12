Cristiano Ronaldo se ha caracterizado por ser un deportista de alto rendimiento, que cuida de su salud hasta en el más mínimo detalle.

Sin embargo, durante una entrevista que ofreció al portal DANZ Italia, confesó algunos detalles que guarda en su memoria y uno de los hechos más chuscos en una celebración deportiva.

“El trofeo más importante que he ganado en mi carrera, el que gané con mi selección. Campeón de Europa con Portugal. Reí, lloré, fui entrenador, sufrí.. Me emborraché después del partido. Lloré tanto que terminé deshidratado, bebí sólo una copa de champán y estaba un poco borracho. Pero es la verdad. Por lo general no bebo, pero ese día fue tan especial. Es el título más importante para mí", contó el portugués.

Asimismo, el delantero de la Juventus resaltó que es una persona intachable. “Soy muy inteligente y no tengo defectos. Siempre soy profesional".

Durante la entrevista, Cristiano agregó que uno de sus mejores goles fue el que le ha hecho a Gianlugi Buffon de chilena cuando jugaba para el Real Madrid. “El público me aplaudió, fue una noche muy especial”.

*Con información de Marca