Cristiano Ronaldo: "En Europa mi trabajo ha terminado"

El portugués fue presentado ante su nueva afición en un emotivo acto al que asistieron miles de seguidores.

"En Europa mi trabajo ha terminado", declaró Cristiano Ronaldo durante el acto de presentación ante los aficionados del Al Nassr, el club saudita con el que se ha comprometido la estrella portuguesa hasta 2025 por un salario estimado en 200 millones de euros (211 millones de dólares).

"En Europa mi trabajo ha terminado, lo he ganado todo, he jugado en los clubes más importantes", declaró el futbolista en una comparecencia de prensa añadiendo que había recibido numerosas ofertas de clubes europeos e incluso de Brasil, pero había dado su "palabra" a los dirigentes de su nuevo club y quería aprovechar la "oportunidad" de jugar en Asia.

Impecablemente vestido con traje oscuro, camisa blanca y corbata azul celeste, Ronaldo, de 37 años, volvió a dar muestra de su famoso ego al describirse como un "jugador único".

"Soy un jugador único. Es bueno venir acá. Allá (en Europa) batí todos los récords y quiero batir algunos récords aquí", declaró el portugués ante los periodistas en el Estadio Mrsool Park, el recinto donde juega habitualmente su nuevo club.

"He venido aquí para ganar, para jugar, para disfrutar, para ser parte del éxito de este país y de la cultura de este país", añadió un Ronaldo que aseguró que se decantó por la oferta del club saudita declinando las "numerosas" propuestas que le llegaron no solo de Europa, sino también de "Brasil, Australia, Estados Unidos e incluso Portugal".

El quíntuple ganador del Balón de Oro acordó la rescisión de su contrato con el Manchester United en noviembre, justo antes del inicio de la Copa del Mundo de Qatar, en la que como capitán de Portugal, llegó a cuartos de final, siendo eliminada por Marruecos.

Ronaldo, que tiene el récord de goles inscritos en la Liga de Campeones y es el máximo anotador del fútbol de selecciones, aseguró que el fútbol ha cambiado mucho en los últimos veinte años, poniendo como ejemplo la reciente victoria en el Mundial de Arabia Saudita sobre Argentina, que al final se llevó el título.

"Para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. Y para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que pueda decir la gente", insistió.