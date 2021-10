Cristiano Ronaldo a sus críticos: “Les cerraré la boca”

El jugador portugués ha sido criticado por sus actuaciones tras su regreso al futbol inglés, pero acaba de mandar un mensaje a sus detractores.

Durante una entrevista a Sky Sports, Cristiano Ronaldo respondió a las críticas en su contra, de quienes lo han acusado de su poca colaboración en la defensa cuando su equipo no posee la pelota.

Sé cuando el equipo necesita mi ayuda en defensa. Pero mi papel en el club es ganar, ayudar al equipo a ganar y marcar goles y el aspecto defensivo es parte de mi trabajo", dijo el luso.

"La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto, pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas", dijo Cristiano.

CR7 resaltó que los críticos hablan de él porque es el mejor y eso es parte del negocio del futbol.

En cuanto a su enojo durante el juego ante el Everton, el delantero dijo que su objetivo siempre es ganar.

"No me gusta perder. ¿Empate? Empate, pero para mí, empatar contra el Everton, que tiene todo mi respeto, en casa es como una derrota. Tal vez estoy equivocado, pero así es como me motivo y gano cosas durante mi carrera", resaltó.

Cristiano Ronaldo recién le dio a una victoria al Manchester United en la Champions League por 3-2, en un partido que llegó a estar abajo 2-0 ante el Atalanta.

Ahora se prepara para brillar en el partido ante el Liverpool del fin de semana por la Premier League.