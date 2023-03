Critican al Gobierno por imagen sobre la Semana Santa

La imagen buscaba resaltar la importancia sobre la celebración de esta época en el país, pero generó opiniones negativas.

Una publicación en las redes sociales realizada por el Gobierno de Guatemala generó una serie de señalamientos y críticas por parte de la comunidad católica del país.

La postal, publicada en redes el miércoles 29 de marzo decía: "La Semana Santa es una tradición única y llena de fervor que representa la diversidad cultural de nuestro país".

Sin embargo, la fotografía compartida fue la de un hombre que portaba un "torito", utilizado principalmente para eventos festivos y de alegría.

Esto causó que los internautas señalaran de errónea la publicación, ya que la Semana Santa no corresponde a una festividad, sino a la solemnidad.

"¿Que tiene que ver la quema del torito con la Semana Santa?", "Definitivamente no saben que se conmemora la Semana Mayor, ya los demás lo dijeron todo", "La Semana Santa no es una fiesta patronal, acaban de celebrar que es Patrimonio de la Humanidad. Creo que no entendieron el concepto", fueron algunos de los mensajes escritos en la publicación.

Después de casi dos horas de permanecer en redes, la publicación fue eliminada y compartieron otras imágenes correspondientes a las procesiones, las alfombras y demás actividades relativas a la Semana Santa.