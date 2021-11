Revelan cruce de palabras entre Cuadrado y Cristiano Ronaldo en la Juventus

El cruce de palabras se dio durante un encuentro de la Champions League.

Cristiano Ronaldo es reconocido por el liderazgo ante sus compañeros, aunque muchas veces lo ha llevado a momentos de tensión en su equipo.

Esto quedó reflejado en la docuserie, "Todo o nada: Juventus", de Amazon Prime en la que se muestra en uno de los episodios la furia del portugués en el partido de vuelta ante el Porto, en Champions, en la que la Juve quedaba eliminada de octavos de final.

En el video se puede ver a CR7 entrando al vestuario luego de los primeros 45 minutos, "Vamos a hacer algo más, ¡qué m+$%!, no tocamos nada. Jugamos como la m$%& siempre", decía el futbolista en medio de todos sus compañeros.

Ante las palabras del delantero portugués, el único que le respondió fue Cuadrado: "Tienes que ser un ejemplo para todos".

Ambos jugadores se pusieron cara a cara mientras todos los jugadores de la Juventus miraban el cruce entre ambos. De inmediato, Cristiano le volvió a responder al colombiano: "Yo me incluyo también eh, no estamos jugando a nada. Hay que decir la verdad. Es un partido de Champions, hay que tener personalidad".

La discusión que tuvieron Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado cuando fueron compañeros en la Juventus



Pirlo, entrenador en ese momento de la Juve, tuvo que poner paños fríos en el vestuario para que el equipo saliera la segunda parte a buscar el triunfo que los dejó en cuartos.

La Juve terminó ganando 3-2 en la prórroga pero no le alcanzaría para pasar de ronda tras perder 2-1 en Portugal, siendo un total fracaso para el equipo italiano que no encontraba el rumbo en ninguna de las competiciones en disputa.

La crisis en la Juventus fue de menos a más, las críticas hacia Cristiano aumentaron y el portugués terminó fichando otra vez por el Manchester United.

*Con información de Marca.