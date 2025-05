La cruda confesión hizo Karol G sobre Anuel en su documental

-

La noche del miércoles 30 de abril fue la premiere del documental de Karol G, especialmente para Medellín, Colombia y una de sus revelaciones dejó a los fans helados.

El documental se transmitió para un público selecto en la tierra natal de la cantante, donde ella misma asistió y pasó por la alfombra rosa.

La famosa del género urbano hizo una inesperada revelación acerca de su relación con Anuel donde se mostró vulnerable y compartió una etapa dura de su vida.

Hasta el momento nada se sabía de por qué había roto su compromiso con el trapero Anuel AA, que inició como un cuento de hadas en 2020 y terminó en 2022.

"En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como... yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza, yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una f... pesadilla, fue un infierno. Lo único que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten", afirmó.

Uno de los asistentes grabó el momento en el que se reveló esto y al unísono todos hicieron un grito de apoyo, al haber hecho esta confesión tan íntima. El material se estrenará el 08 de mayo en la famosa plataforma de streaming para toda Latinoamérica.

