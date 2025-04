Karol G muestra su lado más personal en documental por Netflix a partir de esta fecha

-

"Las personas puedan ver cómo Karol venció cada obstáculo y logró el éxito sin renunciar a quién es", el documental de Karol G que revela su verdadero éxito.

El documental no solo tiene como figura central a Karol G, sino que también cuenta con la participación de grandes colaboradores como Shakira y el productor Ovy on the Drums, quienes formaron parte del proceso creativo del icónico álbum: "Mañana será Bonito".

La canción cuenta con un gran significado de la artista, siendo inspiración para llevar a cabo su documental:

Durante la gira, se suman artistas invitados como Becky G. Además, la película muestra momentos íntimos con sus padres y su pareja, el también músico Feid.

Mira el trailer:

Foto: Netflix

Este nuevo documental, bajo la dirección de Cristina Costantini (Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado), ofrece una mirada única e íntima al detrás de cámaras del proceso creativo de Karol G.

Desde la grabación de "Mañana Será Bonito" hasta los preparativos para su gira, los espectadores podrán adentrarse en cada etapa del camino. A través de entrevistas reveladoras, también se exploran los desafíos que enfrentó la artista para llegar a lo más alto de la industria musical como se posiciona actualmente.

Foto: Netflix

Además, el documental reflejara el esfuerzo de la artista por materializar su visión creativa, enfrentando tanto las críticas externas como las exigencias de su propio perfeccionismo.

*Con información de Tudum/Netflix