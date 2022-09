¿Cuándo será el tercer intento de lanzar el cohete Artemis I a la Luna?

La NASA suspendió el lanzamiento del cohete Artemis I a la Luna, programado para el pasado sábado 3 de septiembre, debido a una fuga de combustible que expertos no lograron solucionar.

Este es la segunda vez que la misión es aplazada por desperfectos en la nave. Ante estos acontecimientos, existe la duda sobre la nueva fecha de lanzamiento.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u — NASA (@NASA) September 3, 2022

¿Cuándo será el lanzamiento?

El equipo de Artemis I dijo que la misión se retrasará varias semanas. Hasta el momento, no hay una fecha exacta, pero se estima que será a finales de septiembre o mediados de octubre.

Incluso, mencionan que el cohete tendrá que regresar al edificio de ensamblaje para hacer reparaciones, luego de dos intentos fallidos de lanzarlo en un vuelo de prueba inaugural que lo llevaría a la Luna.

El segundo intento

El sábado 3 de septiembre, un numeroso grupo de personas se reunió en la Costa Espacial de Florida, cruzando los dedos para que la misión saliera sin problemas.

Sin embargo, expertos de la NASA decidieron posponer nuevamente el vuelo, luego de no tener éxito intentando solucionar una fuga en el hardware que transfiere combustible al cohete.