¡Misión abortada! La NASA suspende lanzamiento de Artemis I a la Luna por segunda vez.

Nuevamente, la NASA suspendió el lanzamiento del cohete Artemis I a la Luna programado para este sábado 3 de septiembre.

Esto debido a que la nave presentó una fuga de combustible, que no logró ser solucionada, tras varios intentos de los especialistas.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u — NASA (@NASA) September 3, 2022

Hasta el momento, se desconoce si habrá nueva fecha para ejecutar la misión.

Segundo fallo

La NASA abortó la misión el pasado lunes 29 de agosto debido a que los ingenieros de dicha entidad detectaron un problema en el motor de la nave.

"Los equipos continuarán recopilando datos y lo mantendremos informado sobre el momento del próximo intento de lanzamiento", señalaba la publicación.