¿Cuánto tiempo tarda la variante Ómicron en el organismo?

Una nueva investigación revela datos sobre la variante Ómicron y el tiempo que esta tarda en el organismo.

Investigaciones científicas han confirmado que la variante Ómicron y sus subvariantes suelen ser más transmisibles, sin embargo, la duración en la que el virus permanece en el cuerpo de una persona contagiada no se ha logrado determinar con exactidud.

Por esa razón, un reciente estudio publicado The New England Journal of Medicine da a conocer más a detalles en cuanto al tiempo de vida del virus. Es decir, cuánto tarda el organismo en eliminarlo.

(Foto ilustrativa: redes sociales)

¿Cuánto tiempo tarda la eliminación del virus en el organismo?

Según el artículo, la variante Ómicron dura en el cuerpo cinco días desde que una prueba da positivo. Mientras que la variante Delta se conserva durante cuatro días.

Ahora bien, desde que aparecen los primeros síntomas de Ómicron, este puede durar entre seis y ochos días.

"La mediana de tiempo desde el ensayo de PCR positivo hasta la conversión del cultivo fue de cuatro días en el grupo Delta y cinco días en el grupo Ómicron", cita la investigación.

"En tanto, la mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas o el ensayo de PCR positivo inicial, lo que fuera anterior, hasta la conversión del cultivo fue de seis días y ocho días respectivamente", agrega la lectura.

(Foto ilustrativa: DW/ Trutschel)

Más datos

Para poder obtener estos resultados más puntuales, los expertos utilizaron un muestreo longitudinal de hisopos nasales para la determinación de la carga viral, la secueciación y el cultivo viral.

Además, la investigación arrojó que no existió evidencia que se compruebe que el virus tarde menos en personas vacunadas, pero eso no quiere decir que no proteja menos de hospitalización y mortalidad.

“No hubo diferencias apreciables entre grupos en el tiempo de conversión de PCR o conversión de cultivo según el estado de vacunación, aunque el tamaño de la muestra fue bastante pequeño, lo que condujo a imprecisión en las estimaciones”, enfatizaron los investigadores.

*Con información de Infobae.