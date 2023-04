La curiosa confusión de una colombiana al pronunciar Retalhuleu

Una modelo colombiana, quien se encuentra de visita en Guatemala, se volvió viral tras cometer un cómico error al pronunciar los nombres de algunos lugares.

Tatiana Cruz es una turista colombiana que está de visita en Guatemala desde hace un mes más y, a través de sus redes sociales, ha mostrado su travesía por el país y de los lugares de los que se ha enamorado.

Sin embargo, en TikTok publicó un video para explicar que lo que más se le ha dificultado en su llegada ha sido la pronunciación de algunos nombres de los departamentos.

En la grabación que difundió, la colombiana mencionó los tres departamentos con los nombres difíciles para ella, pero tuvo una cómica equivocación al pronunciar Retalhuleu.

"Algo que yo no me he podido acostumbrar, es al pronunciar los nombres de los lugares que conozco. O sea, es muy difícil, parece como un trabalenguas. Está primero Huehuetenango, Quetzaltenango y Reu, taleu", dijo la colombiana muy apenada.

Ante la dificultad para mencionar Retalhuleu, pidió a sus seguidores guatemaltecos que la ayuden a aprender a pronunciar correctamente el nombre del departamento: "Ayúdenme por favor, es muy difícil", finalizó.

En otros audiovisuales, la colombiana ha dejado ver su fascinación de los paisajes guatemaltecos que ha podido apreciar. Además, destaca que ha probado platillos y antojitos tradicionales del país.