¿Hackeados? La curiosa respuesta de la PNC a un video en redes sociales

El hecho ha causado extrañeza al nota la respuesta a través de redes sociales.

¿Qué les pasó? La cuenta de Twitter de la Policía Nacional Civil (PNC) escribió una respuesta a un video de la cuenta Tron Dao, radicada en Dominica.

En el video dedicado a un resumen semanal sobre blockchain se publicó la respuesta de la cuenta de la entidad nacional "Very Well Done, I hope to see similar promos in the future" (Muy bien hecho, espero ver promociones similares en el futuro).

Luego agregaba la respuesta "Super promo to have at hand" (Súper promoción para tener a la mano).

La extraña respuesta de la cuenta de Twitter de la @PNCdeGuatemala a un video de blockchain @soy_502 pic.twitter.com/5Iu4QFbL5M — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) October 22, 2022

El suceso ha causado extrañeza por el uso de la cuenta institucional de la PNC que hasta las 8:00 de la mañana continuaba como respuesta dentro del tuit original.