Dan marcha atrás en el contrato con los rusos en la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla

Esta empresa buscaba que se le arrendara una porción de terreno dentro de su zona aduanal para la construcción de una terminal especializada.

El diputado Orlando Blanco publicó, a través de su cuenta en Twitter, un documento en el que se evidencia que se dio marcha atrás al contrato con ciudadanos rusos, quienes buscaban el alquiler de predios de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla.

"Luego de conocer lo expuesto, referente a la propuesta de inversión hecha por la entidad Atlantic Bulk Cargo, Sociedad Anónima (...), luego de efectuar la discusión y el análisis correspondiente por Unanimidad, emiten el siguiente Acuerdo No. 02-A/59-2021: I) Denegar y en consecuencia no ha lugar por no convenir los intereses económicos y de desarrollo de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla", se lee en el documento.

Según el texto, la propuesta de inversión se había realizado el seis de agosto de 2021 y fue conocida por la Junta Directiva en la sesión número 54-2021.

Gobierno da marcha atrás en contrato con los rusos donde se les quería dar en alquiler predios de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla. Lo mismo deberían de hacer con las vacunas.

Arrendamiento para construcción de terminal

La propuesta de inversión con la empresa Atlantic Bulk Cargo, S. A. buscaba el arrendamiento, por un plazo no menor a 20 años, de una porción de terreno de por lo menos 120 mil metros cuadrados dentro del área del Puerto Santo Tomás de Castilla y dentro de su zona aduanal.

Esta se destinaría para "la construcción de una terminal especializada, capaz de manipular y transbordar hasta 4,000.000 de toneladas de graneles sólidos por año", se lee en un oficio enviado por el Procurador General de la República.

En dicho documento, también el Procurador General de la Nación recomendó analizar la pertinencia del contrato a suscribir, "tomando en cuenta que el objeto del negocio indicado es la construcción de una terminal", por lo que es más compatible con una "Concesión".