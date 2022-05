Hospitalizan a Danna Paola por Covid-19

Danna Paola está hospitalizada por complicaciones derivadas del Covid-19.

La intérprete de "Oye Pablo" se encuentra hospitalizada de acuerdo con un trabajador de su equipo. Esto, después de que tuviera complicaciones con su respiración, a causa del Covid-19.

Danna Paola contrajo el virus, luego de haber participado en el Festival "Tecate Emblema 2022", el pasado viernes 13 de mayo en la Ciudad de México. Sin embargo, el trabajador de la artista dijo que ella ya estaba un poco agripada desde antes del evento.

Danna Paola participó en un festival de música antes de contraer el virus. (Foto: El Universal)

"Aunque todos pensamos que lo del Covid era pasajero y que lo superaría enseguida, lo último que supe fue que sus padres decidieron llevarla al hospital porque no podía respirar", dijo la fuente en una entrevista con TV Notas.

Además, contó que luego de bajar 8 kilos y haber perdido a su abuelita en marzo por Covid, la artista pudo tener una descompensación, ya que nadie más en el equipo tuvo complicaciones tan grandes.

Sigue activa en sus redes

Aunque las cuentas de la cantante continúan activas, el trabajador contó que la familia es quien está detrás de ellas para no preocupar a sus fans, pues ella se encuentra en el hospital para controlar su oxigenación.