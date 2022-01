La polémica por el beso de David Beckham a su hija de 10 años en los labios

David Beckham y su hija, Harper, tienen una relación muy especial, y el pasado viernes 14 de enero el exfutbolista salió a dar un paseo con la pequeña de 10 años y aprovechó para mostrar al mundo, a través de las redes sociales, el gran amor que siente por ella.

Lo que no esperaba Beckham era que sería el centro de una polémica.

"Papi y la princesa Leia tuvieron un hermoso paseo esta mañana", escribió el ex del Real Madrid junto a dos fotografías con la pequeña Harper en la que aparecían dando un paseo por un bosque y dándose un beso en la boca.

No obstante la publicación cuenta con 1,3 millones de "me gusta" y más de 6,000 comentarios, entre ellos se encuentran los de algunos "haters", que no han dudado en criticar el beso de Beckham con la pequeña Harper.

"Es una niña grande, es hora de que dejes de besarla en los labios”, "No debemos besar a nuestros hijos en los labios”, “¡¡¡Ya basta de besos en los labios!!!”, fueron algunos de los comentarios que ha recibido el exjugador de fútbol en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por David Beckham (@davidbeckham)

Pero a pesar de los malos comentarios, también hubo quien defendió al inglés por las fotos con Harper:

"En República Checa es normal besar a tus padres en los labios así. Beso a mi madre o a mi padre cada vez que los veo. No sé cuál es el problema aquí. Entiendo que la cultura puede ser diferente, ¡pero no tienes que odiarlo cada vez que besa a su hija!", respondió otro usuario.