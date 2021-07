Deadpool debuta en el Universo Marvel (video)

Mediante un cómico video, Ryan Reynolds dio a conocer que Deadpool llega al Universo de Marvel.

La noticia se dio a conocer el 13 de julio a través de un video promocional en donde aparece Deadpool junto con Korg.

Tras la publicación, los fanáticos enloquecieron.

La película con la que se incorporan a la cadena de cinematografía protagonizada por Ryan Reynolds es "Free Guy".

La cinta que mezcla acción y comedia será estrenada el próximo 13 de agosto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Free Guy (@freeguymovie)

¿De qué trata?

Guy será el personaje principal de un videojuego que estará llena de mucha intriga, conforme se desarrolle la trama se dará cuenta que su vida no es como parece. Al reparto también se unió Kronan Korg.

"También tenemos un reactor invitado esta semana, Korg, que no fue mi primera opción, pero aparentemente todos los demás estaban demasiado ocupados con Disney Plus", dijo Deadpool.

El video que fue publicado por el famoso actor de Hollywood ha alcanzado en 24 horas más de 5 millones de reproducciones.