Azafata que tuvo contacto con fallecida por Hantavirus está hospitalizada

La mujer presenta síntomas de Hantavirus, por lo que fue hospitalizada y aislada en un centro médico de Holanda.
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Una azafata neerlandesa ha sido hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus, y es considerada un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con una de las tres personas fallecidas a raíz del brote en el crucero MV Hondius.
La paciente muestra síntomas leves y había estado en contacto en Johannesburgo con la pasajera holandesa que falleció el pasado 26 de abril.
Un día antes, la mujer estuvo "brevemente" a bordo de un avión de la aerolínea KLM que partió desde la capital neerlandesa a Ámsterdam, en donde la nueva víctima estaba de azafata.
La mujer holandesa fallecida era la esposa del pasajero que murió a bordo del MV Hondius el 11 de abril, y considerado la primera víctima mortal del brote tras experimentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve.
Ella desembarcó en la isla de Santa Elena ya con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, pero murió el 26 de abril en los servicios de emergencia de un hospital de esta ciudad, tras haber tratado de tomar el citado vuelo a Ámsterdam. El tercer deceso hasta la fecha ha sido el de una segunda pasajera el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.