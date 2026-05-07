Azafata que tuvo contacto con fallecida por Hantavirus está hospitalizada

-

La mujer presenta síntomas de Hantavirus, por lo que fue hospitalizada y aislada en un centro médico de Holanda.

Una azafata neerlandesa ha sido hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con posibles síntomas de hantavirus, y es considerada un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con una de las tres personas fallecidas a raíz del brote en el crucero MV Hondius.

La paciente muestra síntomas leves y había estado en contacto en Johannesburgo con la pasajera holandesa que falleció el pasado 26 de abril.

PAÍSES BAJOS | Una azafata de Haarlem ha sido hospitalizada por una posible infección por hantavirus, según la cadena holandesa RTL.



Entró en contacto en Johannesburgo, Sudáfrica, con la mujer holandesa de 69 años que falleció por el virus un día después. pic.twitter.com/SiMI2IWQ8I — XAlertNow (@xalertnow) May 7, 2026

Un día antes, la mujer estuvo "brevemente" a bordo de un avión de la aerolínea KLM que partió desde la capital neerlandesa a Ámsterdam, en donde la nueva víctima estaba de azafata.

La mujer holandesa fallecida era la esposa del pasajero que murió a bordo del MV Hondius el 11 de abril, y considerado la primera víctima mortal del brote tras experimentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve.

Ella desembarcó en la isla de Santa Elena ya con síntomas y tomó un vuelo a Johannesburgo, pero murió el 26 de abril en los servicios de emergencia de un hospital de esta ciudad, tras haber tratado de tomar el citado vuelo a Ámsterdam. El tercer deceso hasta la fecha ha sido el de una segunda pasajera el 2 de mayo tras presentar síntomas de neumonía.