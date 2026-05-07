Cremas y chivos chocan en la ida de la otra semifinal del torneo Clausura 2026

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Comunicaciones y Xelajú se enfrentan esta noche en el Cementos Progreso, en el primer duelo de la segunda semifinal del Clausura 2026, donde los del "Fantasma" buscan espantar a los chivos, que se presentan también como fuertes contendientes al título.

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Los albos demostraron frente a Antigua que están para pelearle de tú a tú a cualquiera y que, sobre todo, su casa se ha convertido en la fortaleza que necesitan para ilusionarse con la 33.

Así como en el segundo duelo contra los coloniales, se espera que el técnico Marco Antonio Figueroa repita la doble punta con Omar Duarte y Agustín Vuletich, para intentar sacar provecho en casa y luego enfocarse en el duelo de vuelta en Quetzaltenango.

No será para nada sencillo, pues se mide ante unos chivos que despacharon a Marquense en la fase anterior y que se presentan con una sólida racha de cinco victorias consecutivas en el cara a cara contra los albos, que no les ganan desde febrero de 2025, 2-1 precisamente en el recinto de la zona 6 capitalina.

La gran novedad para el conjunto occidental es que podrán contar con Jesús "Chucho" López para este duelo, luego de ver reducida su sanción de dos a un juego (ya cumplido), pero todo apunta a que será nuevamente el juvenil Estuardo Chang, quien defenderá el arco, ante las lesiones de Rubén Silva y Nery Lobos.