Precio del petróleo se desploma ante perspectiva de un acuerdo entre EEUU e Irán

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Estados Unidos e Irán podrían estar cerca de llegar a un acuerdo para terminar con el conflicto que ha provocado restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo se desplomaron este miércoles 6 de mayo ante la perspectiva de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente Donald Trump dijo que ve "buenas posibilidades" de un acuerdo con Teherán.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, perdió un 7,83% y se situó en 101,27 dólares. El barril West Texas Intermediate, para entrega en junio, cayó entre tanto un 7,03% hasta 95,08 dólares.

Durante la jornada, los precios descendieron incluso hasta un 12%. El Brent se cotizó hasta los 96,75 dólares.

"Los precios reflejan una inmensa esperanza", de una tregua duradera en Oriente Medio, subraya Stephen Schork, de The Schork Group, en declaraciones a la AFP.

Este miércoles, Trump consideró "muy posible" alcanzar un acuerdo con Irán tras haber mantenido, según él, "muy buenas conversaciones" en las últimas 24 horas.

"Si Irán acepta lo que se acordó, lo que quizá sea una suposición importante, la ya legendaria operación 'Furia Épica' habrá terminado", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social.

El estrecho de Ormuz se ha mantenido con restricciones en el tránsito durante las últimas semanas. (Foto: iStock)

Estrecho de Ormuz

"Puede que sea la primera vez que estemos realmente cerca de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos", estima por su parte Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management.

Teherán anunció que está "examinando" la propuesta estadounidense.

Según el medio Axios, el plan de Washington implicaría que ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, el punto más vigilado por el mercado petrolero.

Un retorno a la normalidad de los flujos de petróleo que transitan por el estrecho de Ormuz "es crucial", ya que los volúmenes exportados desde el Golfo han disminuido "en alrededor de 13 millones de barriles diarios" y el mercado es "más vulnerable cada día" a estas pérdidas, afirman los analistas de la firma ING.