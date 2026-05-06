¿Cuándo se estrenará "La Odisea" de Homero en los cines de Guatemala?

La epopeya griega "La Odisea" de Homero llega a la pantalla grande y el tráiler emociona a literatos y fanáticos de la acción griega.
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La adaptación de Christopher Nolan ha creado gran expectativa entre los cinéfilos. La trama se centra en el viaje de Odiseo (Matt Damon) en su largo regreso a Ítaca tras la guerra de Troya.
El adelanto destaca por los efectos especiales, hechas con cámaras IMAX y con un presupuesto cercano a los 250 millones de dólares.
Los vastos paisajes y todas las referencias a las míticas historias que hicieron un clásico de la literatura, reviven aquí.
Destacan cíclope, una criatura verdaderamente intimidante y otros personajes mitológicos que subrayan el carácter fantástico del relato.
Además de Damon, destaca la actuación de Tom Holland como Telémaco, Anne Hathaway como Penélope, Robert Pattinson como Antínoo, uno de los antagonistas de la cinta y Charlize Theron en el papel de Calipso.
¿Cuándo verla en Guatemala?
La podrás ver a partir del 16 de julio de 2026 en las salas de Cinépolis. Aún se desconoce la fecha de estreno en Albacinema.
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