Moody’s mantiene nota de Guatemala, pero advierte sobre rezago estructural

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La calificadora Moody's ratifica la nota Ba1 resaltando la prudencia fiscal del país, aunque condiciona el salto al grado de inversión a que el Gobierno logre elevar la recaudación y reducir la brecha de infraestructura.

La economía de Guatemala opera bajo una dicotomía donde la solidez macroeconómica y la gestión prudente de la deuda inyectan estabilidad, mientras que las persistentes restricciones estructurales actúan como un ancla que impide al país competir con naciones de mejor calificación.

Según el último informe de Moody's Ratings, la confirmación de la nota en Ba1 con perspectiva estable refleja este balance crítico entre un impulso institucional que mejora y desafíos históricos que aún limitan severamente la capacidad productiva del Estado.

Esta posición sitúa al país en el límite superior del grado especulativo, un territorio donde la disciplina financiera gubernamental se enfrenta constantemente con la precariedad de los servicios públicos y la falta de inversión física.

En temas de inversión, proyectos inconclusos ocasionan pérdidas para el pais. (Foto: Archivo/Soy502)

Contrastes entre el Minfin y Moody's

A pesar de que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) ha recibido la noticia como una "nueva señal de confianza" que sitúa al país a un solo escalón del grado de inversión, el diagnóstico técnico de Moody's profundiza en las grietas que impiden ese avance definitivo.

La cartera del Tesoro enfatiza el historial de bajos niveles de deuda pública, que se mantiene en torno al 27% del Producto Interno Bruto (PIB), como una de las métricas más sólidas de la región, interpretando la decisión de la calificadora como un respaldo explícito a su agenda reformista y a la estabilidad del tipo de cambio.

No obstante, la agencia es enfática al señalar que, aunque las remesas familiares se duplicaron al equivalente del 21% del PIB en 2025, este flujo masivo de divisas no se ha traducido en un desarrollo real debido a la alta informalidad laboral.

Desafío en inversión productiva

Debido a que estas divisas alimentan principalmente el consumo privado y las importaciones, la inversión productiva en el país permanece estancada en niveles de apenas el 16% o 17% del PIB, una cifra que se sitúa muy por debajo del promedio global del 25%.

Moody's sentencia que esta prolongada subinversión en capital físico y humano ha generado importantes brechas de infraestructura y bajos niveles de ingreso, lo que evidencia la incapacidad del modelo económico para retener el capital y transformarlo en sectores tecnológicos o industriales de alto valor.

Esta limitación se agrava por el reducido tamaño del sector público, que restringe la provisión de servicios básicos y la capacidad del gobierno para movilizar recursos internos de forma sostenible.

Pese al incremento del ingreso de remesas, no se traducen en un crecimiento real. (Foto: Archivo/Soy502)

Ingresos insuficientes

Uno de los puntos más críticos que la agencia contrapone a la estabilidad fiscal es la base de ingresos "estructuralmente estrecha" del Gobierno, la cual presenta una recaudación de apenas el 12.6% del PIB.

Guatemala posee una de las cargas tributarias más bajas de América Latina, situándose drásticamente por debajo de la mediana de los países con calificación Ba, que es del 28.1%. Esta asimetría financiera crea un Estado que, aunque cumple con sus obligaciones de deuda, carece del músculo necesario para atender las demandas sociales más urgentes.

Según la calificadora, esta falta de recursos resta flexibilidad para absorber shocks macroeconómicos o ambientales y limita severamente la implementación de programas sociales necesarios para mitigar la elevada pobreza y desigualdad.

Institucionalidad y competitividad

Aunque la asequibilidad de la deuda se mantiene en línea con la mediana de países pares, el reducido margen de maniobra del sector público debilita la resiliencia económica general frente a crisis externas o a la volatilidad en los precios de las materias primas.

No obstante, Moody's reconoce que la calidad institucional ha mostrado signos de mejora bajo la administración actual, citando la adopción de la Ley de Competencia y la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria como bases fundamentales para intentar atraer mayor inversión extranjera.

Estas reformas son vistas como una oportunidad para romper el ciclo de baja competitividad que ha provocado que las exportaciones caigan de un 27% del PIB en 2011 a menos del 16% en la actualidad.

La aprobación de la Ley de Competencia y la de Infraestructura Vial en el Congreso fue visto con buenos ojos por la calificadora. (Foto: Archivo/Soy502)

Riesgos sociales y certeza jurídica

El impacto real de estas normativas dependerá exclusivamente de su implementación y de la transparencia en la renovación de instituciones clave de justicia previstas para este año, como el Tribunal Supremo Electoral y la Fiscalía General.

Moody's advierte que el grado en que esta ventana de reforma se trasduzca en fundamentos crediticios más sólidos estará sujeto a si los nuevos nombramientos generan mejoras tangibles en la certeza jurídica y el control de la corrupción.

En el ámbito de los riesgos sociales y ambientales, el país mantiene una puntuación de impacto crediticio ESG de CIS-4, lo que refleja una exposición altamente negativa derivada de la exclusión social y la vulnerabilidad ante eventos climáticos recurrentes como sequías y huracanes.

Reformas urgentes

En última instancia, mientras el Gobierno celebra la estabilidad de la nota, la agencia calificadora recuerda que el camino al grado de inversión sigue bloqueado por una inversión insuficiente y un Estado que aún no logra prestar funciones administrativas de manera efectiva.

La ratificación de la nota Ba1 constituye un reconocimiento a la disciplina fiscal histórica de Guatemala, pero funciona simultáneamente como una advertencia sobre la urgencia de reformas que generen un crecimiento más inclusivo y menos dependiente de la exportación de mano de obra.

La posibilidad de una mejora futura en la calificación queda supeditada a que el país demuestre una capacidad real para elevar su recaudación y transformar el clima de inversión de manera duradera.

Perfil crediticio de Guatemala (2024-2026) Indicador económico Valor / Evaluación Implicación según Moody's Calificación Soberana Ba1 Grado especulativo alto; a un paso del grado de inversión. Perspectiva Estable Equilibrio entre solidez fiscal y retos de implementación. Crecimiento real PIB 3.7% Sostenido por remesas, pero con baja formación de capital. Deuda pública / PIB ~27% Fortaleza principal del perfil crediticio del país. Ingresos del Gobierno 12.6% Riesgo: Una de las bases más bajas de la región. Inversión productiva 16-17% Debilidad: Muy por debajo del promedio global (25%). Impacto ESG CIS-4 Evaluación altamente negativa por riesgos sociales y pobreza.

Fuente: Moody's Ratings