Municipal pegó primero en su semifinal ante Mixco y se acerca al título

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Dos jugadas le bastaron a Municipal para dar paso y medio a la final del torneo Clausura 2026, al derrotar como visitante a Mixco (2-0) en el estadio Santo Domingo, que lo pone a soñar con una tercera disputa por el título de manera consecutiva.

Los chicharroneros trataron de ser los que llevaron el hilo del encuentro, pero les costó en el último tramo del terreno y la mayoría de sus remates terminaron sin dirección al marco.

Las más peligrosas de todo el primer tiempo fueron un tiro-centro de Eliser Quiñones (minuto 7) que Braulio Linares no tuvo mayor problema para atajar, un remate de Facundo Nicolás (15) en el área que se marcó ligeramente por arriba de la portería edil y un cabezazo de Yónatan Pozuelos (36) que terminó fuera.

Por su parte, los rojos apenas molestaron a Kevin Moscoso, quien solamente tuvo que aparecer en un zapatazo desde fuera del área de Erik López (22) que tuvo que manotear a tiro de esquina.

Ya para la segunda mitad, el partido se animó un poco más. Primero, en el 49, parecía que los locales se iban al frente en un remate de Jeshua Urízar que fue anulado por fuera de juego de Nicolás Martínez, quien obstruyó a Linares en el trayecto antes de que la pelota terminara en el fondo de la portería.

Los goles

Pero lo que no lograron hacer de un lado, llegó en el otro. Sobre el 51, un saque de banda por la derecha terminó en los pies de López, que pivoteó de buena manera para la llegada de Rodrigo Saravia, quien desde la media luna remató, la pelota pegó en el palo y terminó siendo el 1-0 de la visita.

El segundo tanto llegó unos minutos más tarde, al 74, cuando John Méndez robó en salida para habilitar a Pedro Altán, quien desde fuera del área colocó la pelota pegadita al palo derecho de Moscoso, que poco pudo hacer para tratar de evitar, sin éxito, el segundo tanto de los escarlatas.

Los mixqueños trataron de recortar en un remate desde fuera de Esteban García (80), un disparo mordido de Kennedy Rocha (88) e incluso Nico Martínez (90+5) lo había conseguido, pero nuevamente le fue anulado el gol por estar en posición prohibida.

De esta manera, Municipal, que tendrá que cerrar la llave frente a su público en el estadio El Trébol el sábado (6:00 p. m.), tiene todo a favor para meterse a una nueva final, ya que cualquier empate en el global, ellos tienen la ventaja de posición en la tabla.