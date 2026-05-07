Carlos Correa será operado del tobillo y se perdería el resto de la temporada de MLB

El puertorriqueño Carlos Correa, figura de los Astros de Houston, será sometido a una cirugía en el tobillo izquierdo y probablemente se perderá el resto de la temporada de las Grandes Ligas, confirmó este miércoles la organización texana.
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El campocorto de 31 años sufrió la lesión durante la práctica de bateo previa al triunfo 2-1 del martes frente a los Dodgers de Los Ángeles, en el Daikin Park de Houston.
"Necesito una cirugía en el tendón de mi tobillo izquierdo", declaró Correa ante los medios. El jugador explicó que realizaba su rutina habitual cuando sintió la ruptura al hacer un swing.
Los Astros informaron que se espera que la lesión deje fuera a Correa por el resto de la campaña, un duro golpe para la franquicia, que atraviesa un complicado inicio de temporada.
Antes de la lesión, el boricua registraba promedio de bateo de .279, con tres cuadrangulares y 16 carreras impulsadas.