La Súper Liga Claro arranca con rama femenina y masculina

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La Súper Liga Claro 2026 arrancó esta semana con la participación de 108 equipos infantiles y juveniles que buscarán avanzar hasta la final internacional programada para julio en Guatemala.

El pelotazo inicial y los primeros encuentros se disputaron el domingo 3 de mayo en las dos sedes habilitadas para esta edición: Futeca Cayalá, en la ciudad de Guatemala, y Cantera Sport Club, en Quetzaltenango.

La liga nació en 2013 en Guatemala con el objetivo de impulsar el deporte entre niños y jóvenes, fomentar el trabajo en equipo y abrir espacios de participación para jugadores de distintos puntos del país.

(Fotografía cortesía: Claro Guatemala)

Desde su creación, el torneo ha reunido equipos provenientes de clubes, colegios, escuelas, colonias, iglesias, familias y grupos de amigos. Los participantes no realizan pagos por inscripción, arbitraje, alquiler de cancha ni hidratación. Además, los equipos campeones recibirán uniforme, zapatos y medias para disputar las finales.

Las categorías habilitadas para este año son Sub-13, integrada por jugadores nacidos entre 2013 y 2016, y Sub-17, para participantes nacidos entre 2009 y 2012. Ambas categorías cuentan con rama masculina y femenina.

La final nacional se llevará a cabo el próximo 7 de junio en la ciudad capital. De esa jornada surgirán los cuatro equipos que representarán a Guatemala en la fase internacional frente a los campeones de El Salvador, Honduras y Costa Rica.

(Fotografía cortesía: Claro Guatemala)

La final internacional de la Súper Liga Claro 2026 se disputará del 24 al 26 de julio en Guatemala, donde participarán cuatro equipos de cada país para definir al campeón regional.

Durante las ediciones realizadas desde 2013, la Súper Liga Claro ha contado con la participación de 38,040 jugadores y 3,804 equipos de diferentes departamentos, municipios, aldeas y caseríos del país.

Algunos futbolistas que han participado en el torneo han sido incorporados a equipos de Guatemala y Centroamérica, así como a procesos de Selección Nacional.

Calendario de juegos

3 de mayo

10 de mayo

17 de mayo

24 de mayo – Cuartos de final

31 de mayo – Semifinales

7 de junio – Final nacional

24 al 26 de julio – Final internacional