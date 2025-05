Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid para la próxima temporada

-

Dean Huijsen es el nuevo jugador del Real Madrid para la próxima temporada.

El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó este viernes 16 de mayo en su perfil de X (antes Twitter) que el Real Madrid ha acordado todos los detalles para fichar al defensa central español Dean Huijsen.

Según Romano, el jugador está a punto de pasar la revisión médica y firmará un contrato por cinco años, hasta 2030. El club blanco pagará 50 millones de libras al Bournemouth para cerrar la operación.

Romano destacó que el Real Madrid considera a Huijsen como un talento de primer nivel y que Xabi Alonso, actual entrenador del equipo filial, fue clave para su incorporación.

BREAKING: Real Madrid agree all details of deal to sign Dean Huijsen, here we go! ⭐️



Huijsen undergoing medical NOW then set to sign five year deal until 2030, Real Madrid will pay £50m to Bournemouth.



Real see Huijsen as top talent and Xabi Alonso wanted to bring him in. pic.twitter.com/P4K9nK63bN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2025

El club quiere concretar el fichaje cuanto antes para que Huijsen forme parte del plantel que disputará el Mundial de Clubes.

El anuncio oficial del traspaso podría darse después de que concluya la temporada de LaLiga el 25 de mayo, según fuentes de Cope.

El Real Madrid debutará en el Mundial de Clubes el 18 de junio en Miami ante Al Hilal, luego jugará contra Pachuca en Charlotte y cerrará la fase de grupos contra Salzburgo en Philadelphia.

Huijsen era parte del AFC Bournemouth de la Premier League de Inglaterra. (Foto: Infobae)

