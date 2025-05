Los posibles tres fichajes de Xabi Alonso para el Real Madrid

-

Real Madrid define sus primeras incorporaciones para Xabi Alonso como entrenador.

EN CONTEXTO: Xabi Alonso será en junio el nuevo entrenador del Real Madrid

Tras una temporada sin títulos, incluso con Kylian Mbappé en sus filas, Florentino Pérez ha considerado inaceptable el resultado.

El primer gran cambio será en el banquillo: Carlo Ancelotti asumirá como seleccionador de Brasil, mientras que Xabi Alonso se convertirá en el nuevo entrenador del conjunto blanco.

La llegada del técnico no vendrá sola. El club planea invertir más de 100 millones de euros en refuerzos de cara al nuevo Mundial de Clubes, en el que el Madrid competirá a partir del 14 de junio.

El torneo también servirá como una etapa de preparación para que Alonso empiece a moldear la plantilla de cara a la temporada 2025-2026.

Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.



Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.



Ancelotti farewell soon, then Xabi era. ️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025

TE INTERESA: Ancelotti se va del Real Madrid para dirigir la selección de Brasil

Los fichajes

Alexander-Arnold

La FIFA permitirá fichajes a inicios de junio, con el objetivo de aumentar la competitividad de su renovada competición internacional.

Gracias a esta normativa, el lateral inglés Trent Alexander-Arnold, que ya se despidió del Liverpool, se sumará al Real Madrid como agente libre. Aunque su fichaje no supondrá coste de traspaso, sí implicará un salario elevado, acorde a su perfil.

Foto: Reuters

Dean Huijsen

Dean Huijsen, joven promesa del Bournemouth y actual internacional español. Con solo 20 años, el defensa tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros y es seguido por otros clubes de la Premier League.

Sin embargo, Huijsen quiere jugar en España, lo que podría inclinar la balanza a favor del Madrid.

Foto: Sky Sports

Álvaro Carreras

En la cima de la lista de la dirección deportiva está Álvaro Carreras, jugador del Benfica, quien destacó en la Champions League por su rendimiento ante Lamine Yamal.

Su cláusula también asciende a 60 millones, pero el Manchester United podría recomprarlo por 18 millones, lo que abriría la puerta a una operación más accesible para el club blanco.

Carreras, de 22 años, pasó por la cantera del Real Madrid antes de probar suerte en Inglaterra. Tras varias cesiones, el Benfica lo fichó en 2024 y ahora podría regresar a Chamartín en el contexto de esta gran renovación.