Xabi Alonso será en junio el nuevo entrenador del Real Madrid

Xabi Alonso dirigirá el Real Madrid a partir del 1 de junio.

En redes sociales, el periodista italiano, Fabrizio Romano, ha compartido un post en el que confirma que Xabi Alonso será el nuevo entrenador del Real Madrid.

Además detalló que los entrenamientos con el club comenzarán a partir de junio y que su contrato será de tres años.

Esto quiere decir que estará al frente del equipo blanco en el Mundial de Clubes que comienza el 14 de ese mismo mes.

El anuncio oficial sobre su contratación podría darse durante las próximas horas mediante un comunicado.

Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.



Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.



Ancelotti farewell soon, then Xabi era. ️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025

Se despide de la afición del Bayer Leverksuen

El domingo 11 de mayo, Xabi Alonso se despidió con emoción de la afición del Bayer Leverkusen tras una destacada temporada en Alemania.

Aunque aún le resta un partido por disputar en la Bundesliga, el técnico español ya ha comenzado a cerrar su ciclo en el banquillo del equipo.

Excentrocampista del Real Madrid y campeón de Europa con el club blanco en 2014, Alonso ha aceptado el reto de encabezar un nuevo proyecto deportivo y asumirá oficialmente la dirección del equipo durante el Mundial de Clubes.