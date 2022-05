Debanhi Escobar era acosada por un hombre mayor, quien estuvo en la fiesta

El compañero de universidad de Debanhi rompió el silencio y reveló que un hombre mayor la acosaba constantemente.

Un compañero de universidad de Debanhi Escobar, que prefirió estar bajo anonimato para resguardar su seguridad, declaró durante una transmisión en vivo con un creador de contenido que la joven no estaba en malos pasos.

Sin embargo, enfatizó que era víctima de acoso por un hombre mucho mayor que ella. Esta nueva información, podría darle un giro inesperado al caso.

De acuerdo con la versión del "amigo" de Debanhi, que también estudia en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el hombre que la hostigaba tenía alrededor de 34 años.

“Debanhi no andaba en malos pasos, pero había una persona que, incluso yo la defendí un día en la universidad porque el tipo ya es mayor, de hecho estudia o no sé creo que ya se dio de baja, a lo que entendemos el tiene como 34 años y había entrado a la carrera con Debanhi en otro salón”, manifestó.

El acosador la buscó

Y aseguró que el acosador también estuvo en la fiesta a la que asistió Escobar el 9 de abril, con sus "dos amigas" en la Quinta Diamante y donde se desencadenó el gran misterio de su desaparición.

Además, sostuvo que el hombre acosador se parece al que se observa en un video revelado por la Fiscalía de Nuevo León el pasado 28 de abril. En esa grabación se ve cuando el sujeto se aleja a las afueras de la fiesta.



"Creemos que el tuvo mucho que ver porque se parece al del video, en el que prácticamente la está manipulando, porque Debanhi no huía por enojo o por pelea con amigas, te puedo asegurar que ella huía por cuestión de que sufrió acoso, posiblemente la quisieron drogar, ¿qué se yo? o estaba muy tomada entonces, porque ella no acostumbraba a tomar, yo conviví con ella en dos fiestas de la universidad, nada más", comentó el compañero.

Debanhi le puso un alto

El joven también explicó que Debanhi tenía bloqueado al hombre de 34 años, para así ponerle un alto a las insinuaciones y acoso que sufría, pero él pudo aprovechar la situación de que ella estaría en la reunión nocturna para acercarse a ella.

"Sabemos, te lo puedo asegurar y no me da miedo la verdad que él fue solamente porque sabía que Debanhi iba a estar ahí, es un tipo que la acosaba en todos lados, ella ya lo había bloqueado", manifestó .

Señala a una de las amigas

Aunque por ahora, no se sabe con certeza el rumbo que tomará las investigación que realiza la autoridad, el joven manifestó tristeza por la mala suerte que corrió su compañera de estudios, pues dijo que ella no se lo merecía ya que no era una jovencita de fiestas.

También comentó que no cree que ella haya caído al cisterna y que por eso murió, pero sí le atribuyó parte de la responsabilidad a una de las "amigas" de Debanhi.

"Te puedo decir que esa amiga Saraí muchos dicen que ya ni está en el país, y porque están cubriéndola tanto, dicen que salió en un programa", declaró.

Con lo anterior, señaló que él no pudo asistir a la fiesta porque tenía que trabajar, pero que el grupo donde se realizó la organización fue creado un día antes.

*Con información de Infobae.