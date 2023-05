¿Por qué los jóvenes tienen menos encuentros íntimos? Esto revela estudio

Investigadores dieron a conocer que los jóvenes tienen menos relaciones sexuales que sus padres y abuelos. Esta podría ser la razón.

Las relaciones sexuales son una actividad que la mayoría de personas practica, sin embargo, nuevos estudios han descubierto que los jóvenes "millennials" han dejado de mantener la misma cantidad de encuentros que otras generaciones. Esta actividad podría tener consecuencias demográficas como la crisis que sucede en Japón.

Un artículo de Washington Post menciona que en 1986, el 35% de los jóvenes entre 18 y 34 años no tenían pareja, actualmente, este número aumentó al 51%, y parece que parte de la culpa la tienen las aplicaciones de citas. Los jóvenes entrevistados cuentan que la razón por la que no tienen pareja es que no encuentran a alguien con quién conectar en estos espacios.

Es más difícil relacionarse actualmente, pero por las capacidades sociales. (Foto: Pexels)

En ABC, Alexandra Solomón, profesora de psicología que se especializa en terapia de pareja, explicó que esta cultura de "una sola noche", en que los encuentros se dan entre dos personas que se desconocen y solo mantienen una relación sexual por una noche, viene de "una cultura cimentada en la falta de relaciones personales". Además, cita a una de sus alumnas.

“ Ligamos con el primero que pasa porque no sabemos cómo relacionarnos. No sabemos cómo relacionarnos porque ligamos con el primero que pasa. ”

El éxito de las redes sociales de citas puede ser bastante cuestionable, a pesar de que parezca muy sencillo conocer a otras personas.

¿Qué pasaría si se sigue así?

En Japón se conocen como "soushoku danshi" u Hombres herbívoros. Este fenómeno social habla de los varones jóvenes entre 15 a 34 años de edad que no tienen contacto con mujeres por decisión propia.

Se satisfacen utilizando solamente pornografía, juguetes y robots de índole erótica. La situación demográfica de Japón es bastante delicada, pues se ha visto una caída en picada de la natalidad, donde se registran 450 mil muertes al año más que nacimientos.

La situación demográfica es delicada por los hombre herbívoros. (Foto: Pexels)

Mejor solo que mal acompañado

Existe un nuevo concepto nombrado por el psicólogo Phillip Zimbardo, "procrasturbación". Este hace referencia a cuando una persona decide ahorrarse las dificultades de las relaciones sociales a la hora de la satisfacción sexual, es decir, es más fácil encontrar un video pornográfico que mantener una conversación con alguien, tener citas y llegar al gran evento de forma consensuada.

En The Economist hacen un mensaje contundente sobre las razones de este fenómeno: "Muchos jóvenes de uno y otro género consideran que el intercambio de fluidos al modo tradicional resulta fatigoso o engorroso".

La nueva droga

En esta sociedad que ha tenido la oportunidad de aprender todo en Internet, la pornografía es el enemigo #1 de las relaciones sexuales satisfactorias. En un informe publicado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad se dio a conocer que el 47% de las jóvenes españolas han mantenido relaciones sexuales sin ganas.

Los jóvenes comienzan a ver pornografía desde los 14 años, siendo este prácticamente su único referente. Esto hace que se crean expectativas irreales, tanto para ellos como para ellas, y esta podría ser la razón por la que se prefiere no mantener relaciones en general. No es que el deseo haya desaparecido, se trata de buscar otras formas de satisfacción que no sean con otras personas.

*Con información de ABC y Xataka